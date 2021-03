La Juventus inizia a pensare al futuro e va a caccia del nuovo colpo in Serie A: possibile affare con la rivale

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che non sta vivendo una delle sue stagioni migliori. I bianconeri infatti rischiano seriamente di perdere i titoli principali: la Champions League è ormai sfumata dopo le due deludenti prestazioni contro il Porto tra andata e ritorno, mentre il campionato è davvero complicato da vincere per la situazione attuale che si sta vivendo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Haaland per la rinascita | Due giocatori al Borussia

I bianconeri sono infatti a ben dieci punti di distacco dalla vetta occupata dall’Inter, che non sta più sbagliando un colpo e sembra ormai volare verso la conquista del titolo. La compagine allenata da Andrea Pirlo però ha comunque disputato una gara in meno e per questo lo svantaggio potrebbe sicuramente ridursi in caso di vittoria con il Napoli, ma ciò non basterà perché bisognerà ottenere una serie di successi consecutivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Paratici | Arriva l’annuncio con Pirlo

Calciomercato Juventus, idea Romagnoli: no allo scambio con Demiral, i bianconeri preferiscono i soldi

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la società analizza ciò che succede per provare a correggere gli errori commessi in passato attraverso la prossima sessione di calciomercato. Visti i risultati negativi, ci si attendono sicuramente diversi colpi importanti e uno di questi potrebbe arrivare anche dal Milan. La Juventus infatti vorrebbe rinforzare la difesa e un nome interessante potrebbe essere quello del capitano rossonero Alessio Romagnoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Scambio stellare tra portoghesi!

Un’ipotesi spuntata di recente sembrerebbe essere quella di un possibile scambio con Merih Demiral. Nonostante l’errore nella gara di Champions League, però, la ‘Vecchia Signora’ crede tanto nel turco e vuole farlo crescere e sfruttare al meglio le sue potenzialità, per cui appare difficile che si realizzi un’operazione del genere. La Juventus dunque potrebbe provarci mettendo sul piatto direttamente i soldi.

Anche Romagnoli è stato spesso criticato in questi mesi ma può comunque essere un difensore affidabile se abbinato a compagni di reparto veloci che vanno a coprire alcune sue lacune.