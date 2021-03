Il calciomercato entra nel vivo: l’arrivo di Tuchel al Chelsea può liberare un giocatore che piace molto in Europa, con Inter e Juve beffate in partenza

La stagione è entrata nel momento più caldo e per le big del calcio europeo è tempo di iniziare a pianificare già le strategie per il futuro. La Premier League è uno dei campionati più attenzionati dai direttori sportivi e le squadre italiane guardano con interesse a possibili occasioni. Una di queste, però, rischia di sfumare, e ha per protagonista un giocatore che milita nel Chelsea.

Calciomercato, Pulisic scontento al Chelsea

Il Chelsea ha trovato nuova brillantezza dopo l’arrivo di Thomas Tuchel in panchina. L’ex Psg è ancora imbattuto ed è in corsa per il passaggio del turno in Champions League. I Blues sono risaliti fino al quarto posto in Premier League: tutto positivo, ma, giocoforza, qualche giocatore è rimasto scontento. Le gerarchie sono cambiate, soprattutto a centrocampo, e il mercato ormai alle porte può essere un’occasione di fuga.

Tra gli scontenti c’è anche il nome illustre di Christian Pulisic, centrocampista classe 1998 finito fuori dalle rotazioni del Chelsea dopo l’arrivo di Tuchel. Come riporta ‘TalkSport’, infatti, il giocatore era tra i titolarissimi sotto la gestione di Lampard, ma ora è stato superato nelle gerarchie da Mason Mount e Callum Hudson-Odoi, tanto che nelle nove partite di Premier con Tuchel non è mai partito dal primo minuto.

Calciomercato Chelsea, Juventus ed Inter beffate

Protagonista di appena un gol e un assist in 18 presenze, il suo talento non è in discussione e diversi club europei seguono con interesse la situazione di Pulisic. Tuchel, che lo ha già allenato ai tempi del Borussia Dortmund – sette gol in poco più di 50 presenze – lo ammira, ma il giocatore se non trova spazio è pronto a chiedere la cessione.

Il Chelsea è forte di un contratto che lega Pulisic fino al 2024, ma Bayern Monaco, Liverpool e Manchester United seguono il suo profilo con molto interesse. I tre club – i Reds su tutti – potrebbero beffare sul nascere l’interesse di Juventus ed Inter per il giocatore, con un’offerta che le due italiane difficilmente potrebbero pareggiare.