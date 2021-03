La Juventus pianifica il mercato e riflette sul grande colpo per ripartire: l’obiettivo è Haaland. Due contropartite da offrire al Borussia Dortmund

L’eliminazione anticipata dalla Champions League non è stata ancora del tutto digerita in casa Juventus. La dirigenza è rimasta delusa dall’atteggiamento della squadra e dal rendimento dei suoi top player, uno su tutti Cristiano Ronaldo. Come in tutti i grandi club, è partito il momento delle riflessioni ed è nata l’idea di aprire un nuovo ciclo vincente per tornare ad essere protagonisti.

Calciomercato Juventus, Haaland per la rinascita

Gli ottavi di Champions League hanno definitivamente portato alla ribalta due giocatori destinati a scrivere la storia del calcio nei prossimi anni: Mbappé e Haaland. Le attenzioni della Juventus si sarebbero concentrate proprio su quest’ultimo, considerato l’attaccante giusto per la rinascita. Accostato già ai bianconeri in passato, Haaland si è poi accasato al Borussia Dortmund, squadra con cui sta raggiungendo ogni tipo di record.

Haaland ha un contratto in scadenza nel 2024 e non sarà facile strapparlo ai tedeschi. L’ambizione del ragazzo – ha solo 20 anni – e la voglia di rinascita della Juventus potrebbero però incrociarsi e arrivare a matrimonio. Il suo cartellino vale almeno 120 milioni, e il club bianconero potrebbe inserire due contropartite tecniche per abbassare le pretese ‘cash’ del Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, due giocatori al Borussia

La Juventus è pronta a mettere sul piatto i cartellini di Demiral e Douglas Costa, il cui valore complessivo si aggira attorno ai 50 milioni, con la restante parte da versare in contanti. Il difensore turco – in scadenza nel 2024 – si trova bene in bianconero, ma la crescita di De Ligt potrebbe portare a un suo sacrificio. Meno problematico, invece, rinunciare a Douglas Costa, che a giugno rientrerà dal prestito al Bayern Monaco.

Il brasiliano – fuori dal progetto tecnico di Pirlo – potrebbe avere al Borussia lo spazio necessario per tornare a mostrare le sue qualità. La trattativa non sarà semplice, ma il sogno Haaland per la Juventus non è da cestinare in partenza. Il ragazzo d’oro – arrivato già a 10 gol in 6 partite in Champions League in questa stagione – può rappresentare il colpo perfetto per arrivare in fondo alla massima competizione europea.