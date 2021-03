La Juventus pensa ad un giovane difensore della Bundesliga, corteggiato da diversi top club europei

Il direttore sportivo ed ex calciatore del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, continua a ricevere la pressione di molti club per il suo giovane difensore Edmond Tapsoba, classe ’99 del Burkina Faso. Il Manchester United sta esplorando la possibilità di acquistarlo ma la società tedesca continua a ritenerlo incedibile e fondamentale per il club.

Il d.s. Rolfes è intervenuto a BILD in merito ai corteggiamenti dei club europei per il suo difensore: “Non sono sorpreso che le qualità di Eddy suscitino interesse, ma il giocatore non è in vendita“. Tuttavia la porta non è del tutto chiusa, poiché lo stesso Rolfes ha poi aggiunto che qualora arrivasse un’offerta ‘immorale’, in stile Havertz, che proprio l’anno scorso si trasferì dal Leverkusen al Chelsea, allora la proprietà potrebbe valutare anche la possibilità di sacrificarlo.

Calciomercato Juventus, idea Tapsoba | Manchester United in pole

Tapsoba ha un contratto con il club tedesco fino al 2026, quindi servirebbe davvero un’offerta irrinunciabile per convincere il Bayer Leverkusen a cederlo. Anche il Barcellona è uno dei club più in lizza per arrivare al giovane 22enne, tanto da essere stato proposto al club catalano dal suo agente Deco, ex giocatore dei blaugrana.

Nelle ultime ore sembra che anche la Juventus stia pensando a Tapsoba per affiancarlo a De Ligt in quella che diventerebbe una delle coppie più promettenti del calcio europeo. I bianconeri stanno portando avanti un ricambio generazionale, vista ormai la non più giovane età di veterani come Chiellini e Bonucci. Un profilo come quello di Tapsoba rappresenterebbe un altro passo avanti verso la creazione di un nuovo gruppo.