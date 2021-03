La Juventus è attenta al calciomercato e segue il profilo di Aguero: la trattativa con il Barcellona pare sia ad un punto morto

La Juventus è scossa dalla nuova deludente eliminazione dalla Champions League. Il rischio per i bianconeri di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione è sempre più elevato, visto che l’inarrestabile Inter pare la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Rimane la finale di Coppa Italia, ma in ogni caso sarebbe comunque un fallimento per i bianconeri. Il vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’ conclamato ormai da diversi anni è, infatti, la principale competizione europea. La società potrebbe intervenire, perciò, in sede di calciomercato, al fine di modificare e rinnovare la rosa. Possibile un intervento nel reparto offensivo: la dirigenza segue la situazione legata ad un attaccante in Premier League e ci sarebbero importanti novità al riguardo.

Calciomercato Juventus, frena la trattativa di Aguero con il Barcellona

La squadra della Juventus non ha svolto una buona stagione sino ad ora. Le assenze hanno colpito diverse volte il gruppo, ma altri calciatori hanno, invece, deluso in campo le aspettative. Tra gli elementi più in bilico in casa ‘Vecchia Signora’ c’è sicuramente Alvaro Morata. L’attaccante si è reso protagonista di recente di una doppietta nel big match con la Lazio in Serie A, ma la sua annata nel complesso non convince. Oltre allo spagnolo, è sempre più in dubbio anche la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino.

La società, quindi, potrebbe intervenire nel reparto offensivo e starebbe seguendo il profilo di una pedina molto rilevante, attualmente, in Premier League. Si tratta di Aguero, centravanti in forza al Manchester City. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il rinnovo pare non essere preso in considerazione dai ‘Citizens’.

Il 32enne, inoltre, sarebbe in trattativa con il Barcellona, altra squadra fortemente interessata. Secondo quanto rivelato da ‘El Chiringuito TV’, però, l’affare sarebbe arrivato ad un punto morto. La punta è disposta ad ascoltare l’offerta degli spagnoli e il suo possibile arrivo sembra essere significativo anche per quanto riguarda il futuro di Messi nei ‘Blaugrana’. Ma i discorsi al momento non avanzano e la Juventus è possibile approfitti della situazione per tentare l’assalto a ‘El Kun’ in vista della prossima stagione. Situazione da monitorare, con quello che sarebbe un eccellente colpo a parametro zero.