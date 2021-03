L’Inter avrebbe ricevuto un’offerta per Joao Mario in sede di calciomercato: ecco la risposta dei nerazzurri

L’Inter è sempre più lanciata verso la conquista dello scudetto. I nerazzurri sono a quota 62 punti in classifica dopo 26 giornate di Serie A. La vittoria della compagine milanese contro l’Atalanta nel precedente turno di campionato è stata di fondamentale importanza per mantenere una distanza considerevole dal Milan e aumentare la propria consapevolezza. Grazie a questo risultato, infatti, gli uomini di Conte sono tornati a +6 dai cugini. Oltre alle questioni di campo, però, il club deve occuparsi anche di temi legati al calciomercato. In particolare, un giocatore di proprietà dei lombardi attualmente in prestito dirà addio nuovamente. Sarebbe anche arrivata una prima offerta a Suning per il calciatore.

Calciomercato Inter, offerta per Joao Mario: la risposta

Pare, quindi, essere l’Inter la grande favorita per la vittoria del titolo nazionale. Milan e Juventus sono distanti non poco dalla squadra di Conte e bisogna considerare che, a differenza dei bianconeri e dei rossoneri, i nerazzurri possono concentrarsi esclusivamente sul campionato. Il gruppo avrà, inoltre, un filotto di partite sulla carta più che fattibili nelle prossime quattro giornate di Serie A.

Nel frattempo, la società è concentrata anche sul calciomercato, con alcune tematiche spinose da risolvere. Una di queste è sicuramente il futuro di Joao Mario. Il centrocampista è, attualmente, in prestito secco allo Sporting Lisbona con scadenza dell’accordo prevista per giugno 2021. Le sue prestazioni nella Liga NOS avrebbero convinto il club portoghese a tentare l’assalto per l’acquisto a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘A Bola’, lo Sporting avrebbe presentato la prima offerta al club targato Suning. Si tratta di una proposta da 7 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, avrebbe rifiutato questa cifra, ma la trattativa starebbe continuando con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva. La cessione del 28enne, infatti, avverrà sicuramente, non essendo più parte del progetto tecnico della dirigenza. Per l’ex West Ham 21 presenze, fino ad ora, in stagione condite da 2 gol e 1 assist tra campionato e Allianz Cup. Situazione da monitorare, con i lombardi che cercano la soluzione migliore dal punto di vista economico per l’addio definitivo di Joao Mario.