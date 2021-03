La fascia sinistra dell’Inter potrebbe subire un deciso restyling in estate, al netto dei problemi societari del club. Idea dalla Germania per la difesa

Antonio Conte ha saputo reinventare Ivan Perisic da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, sopperendo così alla mancanza di una vera e propria alternativa nel ruolo. Ashley Young è infatti in età avanzata, e non sembra nelle stesse condizioni della scorsa stagione, quando a gennaio arrivò dal Manchester United. L’esterno inglese inoltre al termine dell’attuale annata potrebbe anche fare ritorno in Premier League. Conte ha quindi affidato la titolarità della corsia a Perisic, abile ad abbinare entrambe le fasi dopo un lungo periodo di apprendistato per un ruolo piuttosto lontano dalle sue corde originali. Così facendo l’Inter ha coperto una zona di campo non potenziata a gennaio anche per i noti problemi societari, ma che in estate potrebbe subire un corposo restyling. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, chiuso da Angelino: Halstenberg idea per la difesa

Con Young in uscita e Perisic da definire, l’Inter potrebbe quindi andare ad acquistare un nuovo esterno capace di giocare a tutta fascia. L’ultima idea porterebbe in Germania, e nello specifico a Lipsia dove gioca Marcel Halstenberg. Il tedesco classe 1991 ha il contratto in scadenza 2022 e senza rinnovo ad un anno dalla chiusura naturale del rapporto diventerebbe una ghiotta occasione.

Il nazionale teutonico ha inoltre il pregio di giocare da terzino sinistro ma all’occorrenza anche da difensore nella retroguardia a tre. Caratteristiche queste che non possono che far piacere ad Antonio Conte che andrebbe così a rimpiazzare di fatto Kolarov, che quest’anno in nerazzurro non è riuscito a ricoprire questa doppia posizione. Halstenberg a sinistra è totalmente chiuso da Angelino e quindi nell’ultima stagione sta giocando soprattutto da difensore, ma in estate con la scadenza vicina e con un mancino di enormi prospettive come lo spagnolo ancora in rosa, potrebbe anche decidere di partire.