Lazaro tornerà dal prestito al Borussia Monchengladbach, ma non rimarrà all’Inter, proposto uno scambio con la Roma per il pupillo di Conte

Conte, Antonio, l’allenatore dell’Inter, può sorridere: Valentino Lazaro, ora in prestito al Borussia Monchengladbach, tornerà in Italia in estate, e potrebbe sbloccare un super affare, nella finestra estiva del calciomercato, per l’arrivo in nerazzurro di un pupillo del mister ai tempi del Chelsea, che ora gioca alla Roma. Giallorossi tentati dallo scambio, ma sul piatto ci sono anche altre alternative. Una certezza, però, c’è: l’austriaco non rimarrà molto alla corte del mister pugliese.

Calciomercato Inter, Lazaro torna dalla Germania | Prestito con il pupillo di Conte

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, si gode il momento magico dei suoi: primi in classifica a sei lunghezze dai ‘cugini’ del Milan, e a dieci dagli eterni rivali della Juventus, che hanno una partita in meno, a suon di prestazioni convincenti stanno confermando di voler essere i protagonisti di questa annata di Serie A. Lo dimostra anche la vittoria difficile contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, arrivata grazie al gol di Milan Skriniar.

Intanto, dalla Germania, arriva una buona notizia: il Borussia Monchengladbach non vuole confermare l’acquisto del centrocampista di destra austriaco, Valentino Lazaro, in prestito da giugno del 2020 in terra tedesca. Il suo futuro, però, nonostante il ritorno in Italia, sembra tutto meno che a tinte nerazzurre.

Finito sotto l’occhio attento dei dirigenti della Roma, il classe ’96 potrebbe essere il giusto mezzo affinché il mister Conte ritrovi un suo pupillo del Chelsea, Pedro. L’ex Barcellona, con cui ha praticamente vinto tutto, potrebbe finire nello scambio che porterebbe l’austriaco in giallorosso. Sul piatto, però, ci sono anche altre alternative: o l’acquisto secco del quasi venticinquenne da parte del club capitolino dei Friedkin, oppure il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro senza nessuna contropartita per l’Inter.

Al momento, Lazaro è valutato intorno ai 18 milioni di euro, a fronte soprattutto di un contratto in scadenza a giugno del 2023 con il club di Milano, di proprietà dei Suning.