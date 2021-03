Grande notte di Champions League con PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia: arrivano le formazioni ufficiali dei match

Nuova incredibile notte di Champions League. Continuano i match in programma per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo la sorprendente eliminazione della Juventus causa Porto, questa serata promette grandissimo spettacolo. Partiranno a breve i match PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia. Cammino in discesa sulla carta per i parigini e per gli inglesi, soprattutto per i francesi visto il roboante 4-1 dell’andata al Camp Nou. I tedeschi e gli spagnoli, invece, sono chiamati alla grande rimonta.

Di seguito tutte le scelte ufficiali degli allenatori:

PSG-Barcellona

PSG (4-3-2-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. All. Pochettino

Barcellona (3-4-2-1): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Griezmann; Messi, Dembele. All. Koeman

Liverpool-Lipsia

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Mane, Salah, Diogo Jota.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Nkunku; Dani Olmo, Forsberg; Poulsen. All. Klostermann