Juventus-Porto finisce in parità ai supplementari, ma il passaggio ai quarti se lo aggiudicano i portoghesi. Ronaldo delude

Un primo tempo sottotono da parte della Juventus all’Allianz Stadium, un secondo tempo in grande stile e poi supplementari al cardiopalma. Non è bastato per i bianconeri, che escono sconfitti nel computo totale per la differenza di reti segnate da Porto da club ospite. La squadra di Andrea Pirlo ha avuto subito strada in salita: nel primo tempo, al 19′, Sergio Oliveira ha sbloccato il match su rigore, portando i suoi in vantaggio. La reazione dei padroni di casa è arrivata, ma soltanto nel secondo tempo.

Juventus-Porto, la cronaca

Ci ha pensato Federico Chiesa, con una doppietta, a portare la Juventus in vantaggio, segnando al 49′ con un destro a giro preciso all’incrocio e poi di testa con un inserimento indovinato al 69′. Grande spinta per tutta la seconda metà di gara, grande grinta e grande cuore, ma la palla non entra nonostante gli avversari siano stati surclassati. La gara la decidono i supplementari dopo il 2-1 parziale del ritorno e il 3-3 complessivo. Al 115′ Sergio Oliveira, autore del primo gol del Porto, riporta il risultato in parità e ora le speranza di qualificazione per la Juventus si riducono al minimo. Rabiot, un minuto dopo, pareggia e riaccende la fiamma, ma dura pochi minuti. Dopo 4′ ulteriori di recupero c’è il fischio finale: il Porto va ai quarti, la Juventus è eliminata, per il secondo anno di fila, agli ottavi di Champions League. Grande assente Cristiano Ronaldo, mai veramente in partita, dal quale ci si aspettava sicuramente un diverso approccio alla gara.

Juventus-Porto, tabellino del match

MARCATORI: Sergio Oliveira (19′ r, 115′), Chiesa (49′, 63′)

ESPULSIONI: Taremi 54′

AMMONIZIONI: Cuadrado, Rabiot, Chiesa, Bernardeschi, Taermi (doppia), Otavio, Sergio Oliveira, Mbemba

ARBITRO: Kupiers