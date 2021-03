Juventus-Porto, i social contro Demiral | "Inadeguato!"

Tante sono le critiche verso Demiral dopo la prestazione di ieri sera in Juventus-Porto: ecco alcuni tweet dei tifosi bianconeri

La vittoria della Juventus contro il Porto non è bastata alla squadra di Andrea Pirlo per approdare ai quarti di Champions. I due gol segnati in trasferta dai portoghesi nel 3-2 finale sono risultati decisivi in virtù del 2-1 dell’andata. Pessima la prestazione di alcuni bianconeri, come per esempio Cristiano Ronaldo. Ma anche Merih Demiral ha lasciato molto a desiderare, soprattutto in ottica del rigore concesso a inizio match.

Juventus-Porto, i social contro Demiral

Sui social, i tifosi della Juventus si sono scatenati, criticando molto la prestazione di Demiral. Lo 0-1 ha senza dubbio condizionato tutto il match, anche se poi la Juve è arrivata sul 2-1 ed era in superiorità numerica. La punizione di Sergio Oliveira, però, ha rotto le uova nel paniere a Pirlo, con Ronaldo che si è girato in barriera e ha aperto le gambe. Di seguito, alcuni tweet.

Mamma mia Demiral e Bonucci malissimo — Stefano (@stediclemente) March 9, 2021

…e comunque a me #Demiral non piace. — Marco Guarneri (@Neer01) March 10, 2021

Spiace ma #Demiral non è adeguato a questi livelli. #JuvePorto — Barney Panofsky (@Pescefreddo) March 9, 2021

Insomma, la prestazione per del difensore turco non è per niente piaciuta ai tifosi bianconeri, che hanno espresso la loro opinione molto dura sui propri social.