Il Real Madrid mostra interesse per Franck Kessié, considerato incedibile dal Milan: i rossoneri provocano con una proposta di scambio shock

Il calciomercato entra nel vivo e le società iniziano a pianificare le mosse per la prossima estate. La sessione si preannuncia ricca di movimenti, anche se le condizioni economiche non sono delle migliori. Muoversi per tempo potrebbe essere una strategia per battere le rivali con colpi mirati e ponderati. Il Real Madrid è pronto a ritagliarsi uno spazio da protagonista, con gli spagnoli che potrebbero far spesa in Italia.

Calciomercato, Kessié nel mirino del Real Madrid

Il Real Madrid vuole rinforzare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino Franck Kessié. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, l’idea dei Blancos sarebbe quella di affiancare a Casemiro un centrocampista dalla caratteristiche dell’ex Atalanta. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare, e soprattutto un Milan che ritiene il giocatore incedibile.

Kessié ha un contratto in scadenza nel 2022, ma ancora non ha trovato un accordo con i rossoneri per il rinnovo. Il giocatore è un punto fermo del centrocampo di mister Pioli e in questa stagione ha ritrovato anche il fiuto del gol dei tempi migliori: nove reti e tre assist in campionato. L’ivoriano – classe 1996 – piace molto a Zidane che ne apprezza le sue qualità atletiche e la capacità di riconquistare il pallone in ogni zona del campo.

Calciomercato Milan, provocazione Asensio

La posizione contrattuale in bilico fa drizzare le antenne al Milan, che non rimarrà certo con le mani in mano. La società si è già mossa per trattare il rinnovo di Kessié ed intanto potrebbe pensare ad una contromossa. La provocazione sarebbe quella di proporre al Real Madrid uno scambio con Marco Asensio, seguito con interesse dai rossoneri in passato. Coetaneo di Kessié e con un contratto in scadenza nel 2023, l’esterno è in cerca della definitiva consacrazione.

Il Real Madrid punta molto sul suo attaccante, anche se quest’anno ha portato alla causa appena due gol in campionato. Mister Zidane vuole però costruire il futuro dell’attacco puntando su di lui e difficilmente lo cederebbe a cuor leggero. La suggestione sembra destinata a rimanere tale, o magari la provocazione potrebbe spegnere sul nascere i bollori ‘blancos’ per Kessié, il governatore del centrocampo di Pioli.