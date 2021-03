Andrea Pirlo è stato criticato aspramente dopo l’eliminazione in Champions League: è arrivato il duro attacco alla compagine bianconera

Ancora una forte delusione in casa Juventus. Eliminazione cocente per i bianconeri uscendo fuori dagli ottavi di Champions League e così nel mirino c’è Andrea Pirlo, criticato duramente dopo il mancato passaggio del turno. Alla sua prima stagione da allenatore il tecnico bresciano ha dovuto affrontare numerosi problemi nel corso dell’anno tra infortuni e casi Covid. Per lui non è stato nulla facile, ma l’eliminazione brucia parecchio.

Calciomercato Juventus, Pirlo nel mirino

Il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha criticato l’operato dello stesso Pirlo: “La Juventus è senza allenatore”. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli, i bianconeri si sono qualificati alla finale di Coppa Italia e sono ancora in corso per lo Scudetto: mercoledì prossimo scenderanno in campo ancora una volta contro la formazione di Gattuso per il recupero dell’andata.

Il futuro di Andrea Pirlo è ancora in bilico: tutto si deciderà nei prossimi mesi. Con lo Scudetto le dinamiche cambieranno in maniera positiva, ma lo steso tecnico bresciano resta sempre sott’osservazione dalla dirigenza bianconera. Una stagione complicata anche per quanto riguarda le numerose defezione per i tanti casi di Covid-19. La società gli ha affidato la guida tecnica dopo l’esonero di Maurizio Sarri, subito dopo l’eliminazione in Champions League contro il Lione.

La Juventus si catapulterà negli impegni in Serie A per cercare di raggiungere la capolista Inter, che è diventata la prima della classe dopo un lungo percorso superando anche il Milan per tanti mesi davanti a tutte le altre. Una situazione da monitorare attentamente in vista dei prossimi mesi con il futuro di Pirlo sempre in bilico.