La panchina di Pirlo alla Juventus è minacciata dall’eliminazione in Champions, ma Focolari assicura: “Rimarrà, è una scelta di Agnelli”

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus era appeso a un filo già da prima dell’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League di ieri sera contro il Porto. L’esordiente, fortemente voluto dal presidente Andrea Agnelli, pecca un po’ di inesperienza, e i risultati stentano ad arrivare. Durante la finestra estiva del calciomercato potrebbe cambiare tutto, iniziando proprio dalla guida tecnica, ma non è ancora detta l’ultima parola.

La cocente delusione di ieri sera, con il non superamento del turno di Champions League da parte degli uomini di Andrea Pirlo, ha rimescolato un po’ di carte in tavola in casa Juventus. Sulla graticola sono finiti praticamente tutti tranne Federico Chiesa, di gran lunga il miglior in campo tra i bianconeri. Per prepararsi alla prossima stagione, quindi, serve una sorta di rivoluzione, che potrebbe partire direttamente dalla panchina della Vecchia Signora.

Fortemente voluto dal presidente Andrea Agnelli, il tecnico bresciano sta pagando un po’ l’inesperienza, perché se le cose sono andate male in Europa, non si può dire che vadano meglio in Serie A: la Juventus si trova al momento a dieci punti dall’Inter, prima della classe, con una partita da recuperare – quella contro il Napoli del 4 ottobre, che verrà finalmente disputata il 17 marzo allo Stadium. Rimane la Supercoppa italiana conquistata, certo, e la consolazione della finale di Coppa Italia, ma dopo nove anni forse non è sufficiente.

E quindi sì, sono in tanti a chiedere la testa di Pirlo. Ma c’è qualcuno che la pensa diversamente. In diretta a ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari ha detto la sua sul futuro dell’allenatore bianconero: “Rimarrà alla Juventus perché, a differenza di Allegri e di Sarri, è una scelta del presidente. Agnelli dovrebbe ammettere di aver sbagliato, prima che faccia un’ammissione di questo tipo devono passare delle generazioni“, ha detto.

Ciò che è certo è che serve un’inversione di rotta. Ma con chi arriverà?