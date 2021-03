Calciomercato Juventus, Inzaghi per la panchina | "Mai nella vita"

Dibattito in diretta il giorno dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions: possibilità di approdo di Simone Inzaghi per la panchina

L’uscita dalla Champions League da parte della Juventus ha scoperchiato il vaso di Pandora: il fallimento del club bianconero deve far riflettere la dirigenza. A inizio stagione si è deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, un profilo low cost, soprattutto per i problemi di bilancio. Ma sul mercato sono arrivati comunque giocatori validi come Chiesa e McKennie, oltre a Morata e Kulusevski.

Pirlo finora è a -10 dall’Inter capolista e deve recuperare la sfida contro il Napoli la prossima settimana. La vittoria della Supercoppa e la finale di Coppa Italia, però, non possono cancellare le difficoltà avute in Serie A e in Champions. Ecco perché il futuro dell’allenatore alla Juventus potrebbe essere in bilico.

Juventus, Inzaghi per il post Pirlo

Ilario Di Giovambattista, giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio‘ ha parlato della situazione di Pirlo: “Con questi chiari di luna, la Juventus potrebbe chiamare Simone Inzaghi“. Una rivelazione che avrebbe del clamoroso, soprattutto perché l’allenatore della Lazio ha detto di dover solo formalizzare il rinnovo del contratto e l’accordo imminente con Claudio Lotito. A tal proposito, ha risposto il giornalista Tony Damascelli: “Mai nella vita la Juve potrebbe chiamarlo, almeno fino a quando resteranno alcuni personaggi nello staff tecnico bianconero“.