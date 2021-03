Calciomercato, Ronaldo dice addio alla Juventus | PSG o ritorno in Premier

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo la prsossima estate: su di lui PSG e Manchester United

L’eliminazione dalla Champions League ha messo la Juventus sotto accusa, soprattutto per il calciomercato condotto negli ultimi anni. L’acquisto di Ronaldo nell’estate del 2018 era stato effettuato per vincere in Europa, dove invece sono arrivate solo sconfitte all’inizio della fase a eliminazione diretta. Quarti-ottavi-ottavi, si è fermato qui il percorso della Juve negli ultimi tre anni. Un percorso che non fa di certo piacere al portoghese, che sembra essere stanco delle uscite dalla sua competizione preferite.

Juventus, su Ronaldo ci sono PSG e Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, infatti Cristiano Ronaldo è stanco della Juventus e vorrebbe andar via la prossima estate. CR7 non ha potuto competere in Champions negli ultimi tre anni e questo influisce molto sul suo umore e i suoi successi personali. Nei giorni scorsi si è parlato molto anche dell’eventuale rinnovo, ma la debacle col Porto ha complicato tutto. Le alternative alla Juve sono l’approdo al Paris Saint-Germain o il ritorno al Manchester United.

La mossa di Agnelli e Paratici sarebbe quella di ‘liberarsi’ dello stipendio del portoghese, che guadagna 31 milioni a stagione fino al 30 giugno 2022. Oltre a incassare circa 50 milioni di euro per il suo cartellino. L’idea del PSG è quella di puntare su Ronaldo viste le difficoltà di mettere le mani su Leo Messi dopo l’arrivo di Joan Laporta al Barcellona. Un’altra possibilità potrebbe essere il ritorno al Manchester United, con Pogba che tornerebbe a Torino nell’ambito di uno scambio. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha intenzione di rinnovare.