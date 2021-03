Le big di Serie A, tra cui l’Inter, seguono con interesse un giovane talento che gioca in Spagna: figlio d’arte, c’è già chi lo paragona a Messi

Le big del calcio europeo si muovono a caccia di nuovi talenti da acquistare nelle prossime sessioni di mercato. La finestra di giugno sarà ancora condizionata dalla crisi economica, con le società che si muoveranno prevalentemente alla ricerca di scambi o di occasioni a costo zero. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna, dove una giovane promessa è a caccia di una squadra.

Calciomercato, tutti pazzi per il ‘mini Messi’

In Spagna sono tutti pazzi per Luka Romero, giocatore offensivo classe 2004, ma che sta già incantando, infrangendo diversi record. Chi l’ha visto in campo ha già azzardato un paragone illustre con Leo Messi, dato il talento, il piede mancino e l’altezza (165 cm). Una sorta di ‘mini Messi’, ha da poco compiuto 16 anni e gioca con la maglia del Maiorca. Figlio d’arte, il papà era Diego Romero, famoso calciatore argentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, stoccata per la panchina | Via lo staff per Inzaghi

Luka è nato in Messico, ma nel 2011 si è trasferito in Spagna con tutta la famiglia, ed è entrato a far parte delle giovanili del Sant Jordi. Nel 2015 – con l’acquisizione del passaporto spagnolo – è stato preso dal Maiorca, squadra con la quale ha infratto alcuni record, diventando a 15 anni e 219 giorni il più giovane calciatore a giocare in Liga. Era il 25 giugno 2020, poi il Maiorca è retrocesso e Romero con lui.

Calciomercato Inter, tre club di Serie A su Romero

In questa stagione si sta districando molto bene in ‘Liga 2’ dove è diventato anche il marcatore più giovane nella storia del club maiorchino. Le big iniziano a pensare a lui, anche perchè Luka Romero non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista. Sta aspettando da novembre, da quando ha compiuto 16 anni, ma ancora nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a giugno | Ritorno in patria a sorpresa

Da qui l’interesse delle big, che potrebbero piazzare un colpo in prospettiva a costo zero. Su Luka Romero è forte l’interesse dell’Inter, ma anche Juventus e Napoli lo seguono con attenzione. La Serie A affascinerebbe il ragazzo, con i tre club che aspettano il momento migliore per partire all’attacco. Per ora prese solo informazioni, ma in Spagna assicurano che di Romero si sentirà molto parlare in futuro.