Pare sempre più concreta la possibilità che Hakimi dica addio all’Inter: su di lui c’è l’interesse da parte di due club di Premier

L’Inter è ormai considerata dai più come la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Nell’ultimo periodo, gli uomini di Conte hanno raccolto un filotto importante di vittorie consecutive e l’ultimo risultato importantissimo nel big match con l’Atalanta (1-0) è un’ulteriore conferma del momento e della forza dei nerazzurri. Non arrivano, però, solo buone notizie: il campo ci parla di una squadra in piena fiducia, ma il discorso potrebbe essere diverso per quanto riguarda il calciomercato. La società, infatti, deve risolvere qualche questione spinosa, su tutte il futuro di Achraf Hakimi nel club. L’addio del marocchino sembra sempre più vicino e su di lui tengono i fari puntati due compagini provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Inter, addio Hakimi possibilità concreta: sfida tra Arsenal e Chelsea

I nerazzurri sembrano inarrestabili in campionato. Il primo posto è ben saldo a quota 62 punti, dopo l’ultima fondamentale vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. La squadra è tornata a +6 dai cugini del Milan, una distanza che, non del tutto, può tranquillizzare i giocatori e dare loro piena fiducia sul tema scudetto. Cambia, invece, il discorso se prendiamo in considerazione argomenti legati al calciomercato. La società ha diverse questioni di cui occuparsi. In particolare, come raccontato dal sito ‘Fichajes.net’, pare sempre più concreta la possibilità che Hakimi dica addio ai milanesi.

Il laterale marocchino era arrivato alla corte di Conte dal Real Madrid la scorsa estate per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. L’Inter, a causa delle difficoltà economiche che sta vivendo negli ultimi mesi, non è riuscita a portare a termine i pagamenti rateali previsti per questa operazione. Paradossalmente, quindi, la dirigenza potrebbe vedersi costretta ad affrontare la cessione del 22enne per concludere gli impegni finanziari con i ‘Blancos’.

Sempre secondo il portale spagnolo, due squadre dalla Premier seguono la situazione legata all’ex Borussia Dortmund. Si tratta di Arsenal e Chelsea: i ‘Gunners’ potrebbero tentare l’assalto in vista della più che probabile partenza di Bellerin in direzione PSG. Tuchel, invece, vorrebbe rinforzare la corsia di destra visto che James e Hudson-Odoi non convincono a pieno. Hakimi, inoltre, sarebbe perfetto per lo schema con difesa a tre del tecnico dei ‘Blues’. Destino del classe ’98 che pare, quindi, sempre più lontano da San Siro.