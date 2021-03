Calciomercato Juventus, Ronaldo sotto accusa | "Un errore acquistarlo"

Inevitabile che il giorno dopo l’eliminazione con il Porto la Juventus venga messa sotto accusa insieme a Cristiano Ronaldo

La Juventus è uscita anzitempo dalla Champions League per il terzo anno consecutivo. Uscite ai quarti e per due volte agli ottavi, rispettivamente con Ajax, Lione e Porto, squadre sulla carta inferiori di molto ai bianconeri. Nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, il salto di qualità in Europa non è arrivato ed è inevitabile ricevere critiche all’operato della dirigenza e dell’allenatore. A tal proposito, sono intervenuto Fabio Ravezzani e Massimo Sottosanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco in diretta | “È senza allenatore”



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Agnelli | Ecco 225 milioni!

Juventus, stoccate per Ronaldo e il mercato

Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia‘, su Twitter ha rilasciato il suo parere riguardo l’acquisto di Ronaldo dopo l’ennesima eliminazione dalla Champions. Di seguito, le sue parole: “La Juve non aveva mai preso un campione di 33 anni pagando tanto cartellino e ingaggio. Tradire questo sano principio è stato un azzardo. Non è stato considerato che, a costi fissi, il suo rendimento sarebbe calato esponenzialmente, né il suo egoismo in campo“. Parole dure, soprattutto dopo la pessima prestazione del portoghese di ieri, protagonista dell’errore in barriera che è costata l’eliminazione agli ottavi.

Anche l’opinionista Sottosanti ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘ ha parlato di Ronaldo: “E’ stato il peggiore in campo, quella è una barriera da oratorio. La Juventus è questa, perciò ha regalato quattro gol al Porto. Bisogna ripartire dalle certezze: Cuadrado, de Ligt, Arthur e Chiesa. Per il resto non saprei chi salvare“.