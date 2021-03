Il calciatore del Milan ha finalmente scelto quale sarà la nazionale da rappresentare: stessa scelta per un altro giocatore

Il Milan continua la propria rincorsa allo scudetto, mentre l’Inter continua a correre e vincere senza sosta. Nel frattempo per i rossoneri arriva giovedì il big match di Europa League contro il Manchester United, che deciderà l’andata degli ottavi di finale della competizione.

In casa Milan però tra le questioni da risolvere un calciatore ha anche quella della Nazionale da rappresentare. Questo Brahim Diaz, che finalmente decide quale sarà il suo futuro in Nazionale e dunque quale rappresentare.

Milan, Brahim Diaz sceglie il Marocco: stessa scelta per Diop

Quest’anno ed il prossimo saranno due stagioni frenetiche per il mondo del calcio. Infatti a giugno partirà Euro 2021, mentre il prossimo anno si giocherà il Mondiale. Questo dunque porta le competizioni per club a subire un’accelerata. Due competizioni molto importanti anche per i calciatori, che avranno a disposizione due vetrine fondamentali per mettersi in mostra. In attesa che arrivi il momento delle due competizioni, un giocatore del Milan decide quale Nazionale rappresentare.

Questo è Brahim Diaz, nato in Spagna a Malaga, ma con padre marocchino. Così il calciatore in prestito dal Real Madrid sembrerebbe aver deciso di vestire la maglia del Marocco per il proprio futuro in Nazionale. Stessa scelta la fa Issa Diop, giocatore del West Ham nato a Tolosa ma con origini senegalesi e marocchine. Anche lui ha deciso di voler rappresentare il Marocco in Nazionale.