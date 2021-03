La Juventus prova a ribaltare il risultato di ritorno contro il Porto per guadagnarsi i quarti di Champions League: le formazioni ufficiali

La Juventus affronta il Porto in Champions League questa sera alle 21.00 per ribaltare il 2-1 dell’andata. La vittoria in campionato contro la Lazio ha dato più certezze ai bianconeri e ad Andrea Pirlo. Un ritrovato Morata, autore di una doppietta contro i biancocelesti, affiancherà Ronaldo al centro dell’attacco.

Pirlo ritrova anche Bonucci che farà coppia con Demiral, Cuadrado torna sulla corsia di destra e Arthur torna a prendere le redini del centrocampo. Turno di riposo per McKennie che parte dalla panchina. Sergio Conceicao ritrova Pepe per dare esperienza in difesa contro un gigante come Ronaldo, tra l’altro suo connazionale ed ex compagno al Real Madrid. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo

PORTO (4-3-3): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Taremi