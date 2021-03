L’Inter continua a vincere e sorprendere ma intanto Lukaku spreca una nuova occasione: Djimsiti ha la meglio sul belga

È un momento magico quello che sta vivendo l’Inter, che in campionato non si ferma più e ieri ha ottenuto altri tre punti fondamentali nella sfida contro l’Atalanta. I nerazzurri sono ormai in fuga per lo scudetto e vogliono spodestare la Juventus che si è laureata per nove volte consecutive campione d’Italia e va ora a caccia del decimo scudetto consecutivo.

La compagine allenata da Antonio Conte ha ben dieci punti di vantaggio sui bianconeri (che hanno comunque una gara in meno giocata) e sei sull’Inter, per cui hanno il destino della Serie A tra le proprie mani. Bisogna continuare così per restare in vetta alla classifica: mancano dodici giornate alla fine e Lautaro e compagni vorranno provare a vincerle tutte, un’operazione fattibile visto che non ci sono gare infrasettimanali all’infuori di quelle della Serie A e tutte le forze sono concentrare su un unico obiettivo.

Inter, Lukaku ancora in ombra con una big: Djimsiti protagonista a San Siro

Nella serata di ieri è arrivata una vittoria importantissima per la conquista dello scudetto, ma anche una nuova conferma riguardo ciò che si dice da tempo su Romelu Lukaku. Dopo aver trascinato l’Inter per diverse settimane, infatti, il belga è calato notevolmente nella sfida contro l’Atalanta e Djimsiti è riuscito a bloccarlo quasi sempre anche senza troppi sforzi.

Ancora una volta dunque il belga è andato in difficoltà contro squadre ben organizzate e soprattutto in partite con la posta in palio molto alta. In questi due anni il classe 1993 ha sempre impressionato con giocate straordinarie, ma gli è sempre mancata la prestazione super anche nelle grandi serate. Nei due anni trascorsi a Milano ad esempio non ha ancora trovato il gol contro la Juventus.

Una nuova occasione fallita per Romelu Lukaku, che però con i suoi gol sta comunque trascinando l’Inter verso la conquista dello scudetto dopo undici anni dall’ultima volta. Ci sono ancora diverse gare delicate da giocare in questa stagione e il belga ha ancora diverse opportunità per stupire tutti.