Un successo dopo l’altro per l’Inter targata Antonio Conte, ma lo stesso allenatore nerazzurro è stato criticato per la sua scelta

L’Inter continua ad essere protagonista in Serie A con un’altra vittoria importante contro l’Atalanta grazie al gol di Milan Skriniar. La compagine nerazzurra, guidata magistralmente da Antonio Conte, vuole tornare a trionfare vincendo lo Scudetto che manca ormai da troppo tempo a Milano. Lo stesso allenatore leccese, però, è stato criticato per la sua scelta di formazione: in campo Vidal dal primo minuto e fuori Eriksen.

Così il giornalista de “Il Giornale”, Tony Damascelli, ha criticato l’operato dello stesso Conte svelando ai microfoni di Radio Radio: “Ancora un nuovo errore per Conte che ha puntato tutto su Vidal, inutile e pericoloso ai suoi”. Poi ha aggiunto: “Non capisco il motivo per cui vada in campo. Poi ha inserito Eriksen, un cambio che non ha senso visto il danese ha un’altra idea di calcio”.

Nonostante la scelta di Vidal dal primo minuto, l’Inter ha portato a casa tre punti preziosi consolidando il primato in classifica. Il centrocampista cileno è apparso ancora una volta fuori forma perdendo, fin dai primi minuti di gioco, palloni importanti e provocando anche ripartenze dell’Atalanta. Nella ripresa così Conte ha inserito Eriksen, ormai entrato a tutti gli effetti nelle idee dello stesso allenatore nerazzurro.

L’Inter non vede l’ora di incrementare il suo vantaggio in classifica a partire dalle prossime quattro sfide in campionato, molto agevoli sulla carta. Il sogno Scudetto sta diventando sempre più una realtà consolidata con un progetto che parte da lontano. Il club nerazzurro, nonostante le numerosi voci sulla cessione della società, sta sostenendo il proprio tecnico visto gli ultimi risultati collezionati in campionato dopo l’uscita dalla Champions League. Una rincorsa decisiva per arrivare al primo posto in classifica.