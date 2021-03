Simone Bastoni sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia dello Spezia. Ad oggi, non si parla di rinnovo di contratto per il terzino: il punto sul suo futuro

Simone Bastoni sta impressionando in questa stagione con la maglia dello Spezia, palesando grandi qualità e un mancino educatissimo. Il giovane difensore italiano si sta imponendo come uno dei perni assoluti dello Spezia di Vincenzo Italiano che, tralasciando le ultimissime partite, sta ottenendo ottimi risultati in Serie A, evidenziando una grande organizzazione di gioco e piazzandosi al 15esimo posto in classifica, a +6 dal Torino terz’ultimo, in attesa dei recuperi. Il giovane difensore non sta assolutamente sfigurando sui palcoscenici di Serie A, imponendosi anche come protagonista in alcuni match di cartello, su tutti quello contro il Milan. Bastoni ha marchiato la sua prova con un gran gol di mancino contro i rossoneri, firmando il 2-0 e mettendo in evidenza uno dei pezzi forti del suo repertorio.

In stagione, il terzino classe 1996 ha già totalizzato 16 presenze, caratterizzate da 3 assist e un gol. Alla luce delle sue prestazioni, sono molte le big accostate al ragazzo in vista della prossima estate. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022 e non è ancora arrivata l’accelerazione per il rinnovo con lo Spezia. Facciamo il punto della situazione sulle prospettive per il laterale basso e il possibile scenario per la sua carriera in Serie A.

Calciomercato, le ultime su Bastoni e il rinnovo con lo Spezia

Bastoni, dunque, è un profilo che andrà tenuto in grande considerazione nei prossimi mesi anche nei possibili scenari di calciomercato. Secondo quanto filtra dall’entourage del calciatore, l’intenzione del ragazzo per ora è assolutamente concentrarsi sul suo percorso allo Spezia e sul finale di stagione, cercando di dare continuità alle prestazioni messe in evidenza fin da inizio anno. Come raccolto da Calciomercatoweb, inoltre, attualmente non c’è nessun rinnovo in programma con lo Spezia. Si è verificato il cambio di proprietà nel club bianconero. Non ci sono stati colloqui tra i dirigenti e l’agente di Bastoni, Augusto Carpeggiani, per parlare del contratto del calciatore.

Bastoni e l’eventuale passaggio in una big nel prossimo calciomercato

Per quanto riguarda, invece, l’interesse delle big sul ragazzo, secondo quanto filtra dall’entourage del calciatore, per il momento non ci sono stati contatti per l’eventuale passaggio del difensore in altri club. Bisognerà, dunque, aspettare il termine del campionato: tutto lo Spezia è focalizzato sulla salvezza e la permanenza in Serie A. Bastoni vuole, dunque, continuare a stupire e fare bene in una stagione che lo sta consacrando ad alti livelli nel massimo campionato italiano. Ci sarà tempo per delineare il suo futuro e gli eventuali scenari nel prossimo calciomercato: di certo, l’interesse su di lui è crescente e attualmente non sono aperte discussioni per il rinnovo con lo Spezia.