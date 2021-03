La Roma non smette di lavorare sul calciomercato e studia le mosse da attuare per il futuro: può esserci la sorpresa in panchina

La Roma sta provando a rialzarsi in queste ultime settimane per provare a recuperare gli alti e bassi avuti negli scorsi mesi, e al momento occupa la quarta posizione in classifica ed è in piena corsa per l’obiettivo qualificazione in Champions League. Intanto la società continua a riflettere sul futuro e in particolare sul futuro di Paulo Fonseca, che sembra essere in bilico.

Ecco le parole di Stefano Piccheri rilasciate ai microfoni di ‘ReteSport’: “Non rinnoverei il contratto a Fonseca. A oggi non riesco a vedere una costruzione nel suo lavoro. In giro vedo alcuni allenatori, non per forza Allegri, che possono fare qualcosa di diverso sulla panchina della Roma. Credo che le principali carenze di Fonseca siano la personalità e il carisma: non riesce a trasferire ai suoi calciatori quella smania e quella cattiveria che vedo in altre formazioni come l’Inter di Conte o l’Atalanta di Gasperini”