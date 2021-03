Calciomercato Roma, clamoroso Allegri | L'affondo dello Shakhtar

La Roma ha nel mirino Massimiliano Allegri per il prossimo anno: ma il tecnico ex Juventus potrebbe approdare allo Shakhtar

Massimiliano Allegri è ancora fermo dopo l’esonero dalla Juventus nel 2019. Il tecnico toscano è stato corteggiato a lungo da diversi top club, in Serie A soprattutto dalla Roma. Friedkin ha un progetto molto ambizioso, e probabilmente Paulo Fonseca lascerà la squadra a fine stagione. Ma non è detto che l’ex tecnico della Juve approdi a Roma, ma non perché ci sono squadre come Real Madrid o le inglesi che potrebbero ingaggiarlo.

Roma, Allegri in trattativa con lo Shakhtar

Secondo quanto riferito da Oleg Yashchuk sul suo profilo Instagram, notizia poi ripresa da ‘MatchTv.ru‘, Massimiliano Allegri è in trattativa per diventare il nuovo allenatore dello Shakhtar. Una destinazione che avrebbe del clamoroso, anche perché l’ex allenatore della Juventus potrebbe aspirare a squadre che militano nei top 5 campionato europei. Le due parti, in ogni caso, sembrano ancora lontane dal trovare un accordo. Attualmente, l’allenatore dello Shakhtar è Luis Castro, portoghese col contratto in scadenza il prossimo giugno.