Continua il lavoro della società rossonera per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. I colloqui tra il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il portiere classe ’99 continuano ma ancora non è arrivata l’intesa definitiva e non sembrano esserci gli indizi per far sì che arrivi a breve.

Il Milan sta lavorando su due diverse soluzioni: la prima riguarda quella di un rinnovo biennale, la seconda è quella di un rinnovo annuale per avere la possibilità di continuare a trattare con più calma il successivo ed eventuale prolungamento.

Calciomercato Milan, Raiola valuta alternative per Donnarumma

Il Milan offre a Donnarumma un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, uno in più rispetto a prima, ma l’offerta al momento sembra non essere sufficiente. Di mezzo c’è l’agente del portiere rossonero, Mino Raiola, che pretende una cifra più alta e si sta guardando intorno per cercare squadre che siano disposte ad offrire di più.

Il Milan, nonostante le insidie di Raiola, può contare sulla volontà del giocatore che è quella di restare a Milano per continuare a difendere la porta del club che lo ha presentato al grande calcio. La trattativa è ancora in fase di stallo e solo le prossime settimane potranno dirci qualcosa di più.