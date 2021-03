Juventus attesa tra le protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. Possibile due per uno con una big della Premier League

In casa Juventus sale l’attesa per la sfida col Porto che vale davvero una stagione oltre che il passaggio ai quarti di Champions League. Serata dunque da dentro o fuori per Cristiano Ronaldo e compagni, chiamati a rimontare il ko per 2-1 dell’andata ma soprattutto a scacciare via le paure di quella che sarebbe la terza dolorissima eliminazione consecutiva nella competizione europea più importante contro un avversario sulla carta molto più debole. Il tutto nonostante, appunto, la presenza in squadra del portoghese, preso proprio per vincere quella coppa che in bacheca manca dal lontanissimo 1996 e che proprio per questo è ormai diventata una ‘fissazione’…

Ronaldo sarà chiamato a trascinare i suoi compagni verso il successo. Con lui in attacco ci sarà Alvaro Morata, determinante nel 3-1 infilitto alla Lazio. In difesa Pirlo ritrova Bonucci, Cuadrado-McKennie e Sandro-Chiesa le coppie sulle corsie esterne mentre a metà campo si rivedrà il brasiliano Arthur. Al suo fianco dovrebbe agire Rabiot, che sabato con un gran gol ha dato il via alla rimonta contro gli uomini di Simone Inzaghi.

Probabile formazione

(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata

Calciomercato Juventus, van de Beek (e non solo) dal Manchester United

Dal campo al calciomercato, quello estivo dove la Juventus è attesa come una delle protagoniste assolute. Per mettere in ordine il bilancio, non va esclusa la clamorosa cessione proprio di Cristiano Ronaldo, o comunque di uno se non addirittura due dei big della squadra. A tal proposito si fanno i nomi di Bentancur e Paulo Dybala, con quest’ultimo sempre molto ambito in Premier League. Specialmente a Manchester, sponda United col quale invece Paratici (o chi per lui) e soci potrebbero provare a chiudere un maxi affare. Il protagonista juventino non sarebbe nel caso Dybala, ma Aaron Ramsey che il club presieduto da Andrea Agnelli penserebbe di offrire ai ‘Red Devils’, in aggiunta a circa 27 milioni di euro cash, per avere in campio la mezz’ala olandese van de Beek costata sui 40 milioni più bonus l’estate passata ma fin qui autentico flop.

L’ex Ajax è un vecchio ‘pallino’ della dirigenza bianconera, che dalla formazione di Solsjkaer – reduce dalla grande vittoria nel derby col City di Guardiola – vorrebbe prendere pure l’altro flop. Parliamo di Alex Telles, costato al Manchester United sui 15 milioni ma che non è riuscito a rubare il posto a Luke Shaw. Per il terzino brasiliano ex Inter si ragionerebbe su una offerta di prestito con diritto di riscatto sui 18 milioni.

