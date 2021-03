La Juventus rischia di perdere Leonardo Bonucci in estate: l’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna. I dettagli

La Juventus si prepara a vivere un’estate di mercato da protagonista. La dirigenza ha in mente una sessione virtuosa e ricca di operazioni, sia in entrata che in uscita. La necessità di comprare nuovi giocatori è secondaria a quella di vendere per cercare di fare cassa in un momento di crisi economica generalizzata. I campioni che fanno gola alle big d’Europa non mancano, e i bianconeri sarebbero pronti a un sacrificio.

Calciomercato Juventus, possibile cessione di Bonucci

La notizia arriva come una bomba dalla Spagna: secondo quanto riferisce il portale ‘todofichajes.com’, infatti, Leonardo Bonucci è finito – nuovamente – nel mirino del Psg che in estate potrebbe affondare il colpo decisivo. Il difensore, classe 1987, ha un contratto in scadenza nel 2024, ma la Juventus non lo considera più incedibile. La crescita alle sue spalle di Demiral e de Ligt tutela i bianconeri, pronti alla vendita.

La Juventus – riferisce sempre il portale – non opporrebbe troppa resistenza alla vendita e avrebbe fissato il prezzo per liberare Bonucci a 15 milioni. La cifra è considerata congrua dal Psg e dal suo direttore sportivo, Leonardo, che stravede per l’azzurro. Quattro anni fa, infatti, fu lui a portarlo al Milan, e ora la storia potrebbe ripetersi con altri soggetti coinvolti.

Calciomercato Juventus, idea Paredes per Bonucci

Bonucci si trova bene alla Juventus e in stagione – nonostante i guai fisici – ha già totalizzato 19 presenze con Pirlo, condite anche da due gol. Il difensore ritroverà la titolarità anche contro il Porto, in Champions League, ma il futuro potrebbe comunque non essere bianconero. Per il club torinese potrebbe anche aprirsi una situazione di scambio.

Ad essere inserito nell’affare ci sarebbe il cartellino di Leandro Paredes, centrocampista che da tempo interessa alla società bianconera e che viene valutato però 30 milioni. Uno scambio che accontenterebbe entrambe le società, anche se Pochettino ha dimostrato di tenere molto in considerazione il centrocampista.