Questa sera la Juventus scenderà in campo tra le mura amiche contro il Porto a caccia del pass per i quarti di finale. Occhio anche ai talenti nel mirino delle italiane

La Juventus è reduce dal successo casalingo per 3-1 in campionato sulla Lazio in rimonta, con rete di Adrien Rabiot e doppietta di Alvaro Morata. Una vittoria che fa morale e lancia gli uomini di Pirlo in vista della sfida da dentro o fuori di questa sera contro il Porto in Champions League. All’andata un KO per 2-1 con le reti dei lusitani concesse troppo facilmente in avvio di primo e secondo tempo: nel finale il gol di Chiesa che ha ridato speranza in vista del ritorno dello ‘Stadium’. I 90 minuti di Juventus-Porto metteranno inoltre in luce alcuni talenti più o meno giovani recentemente accostati a diversi club di Serie A. Da Marega a Taremi passando per Corona: allo ‘Stadium’ non mancheranno gli osservati speciali.

Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi affare a Manchester | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | Il titolare ‘chiama’ l’erede

Calciomercato Serie A, da Otavio a Corona: i talenti di Juventus-Porto

Diversi i risvolti di calciomercato tra le pieghe di Juve-Porto. Due i talenti offensivi più intriganti: Otavio e Corona. Il messicano messosi in luce anche all’andata è stato accostato in passato soprattutto alle milanesi, mentre il brasiliano fa gola anche per il contratto a scadenza 2021. Il 26enne verdeoro può giocare su tutta la trequarti offrendo un ottimo rendimento come testimoniato dai 5 gol e 8 assist di questa che potrebbe essere l’ultima stagione in Portogallo. Otavio oltre che al Milan piace anche alla Roma.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, la Serie A sfida la Bundesliga: radar in Olanda

Altra ghiotta chance a parametro zero per la Serie A è rappresentata da Marega, accostato in passato soprattutto all’Inter e utilissimo come attaccante di scorta di sicuro rendimento. Il 29enne maliano ha messo a segno 11 gol stagionali e senza rinnovo diventa inevitabilmente interessante per chi è alla ricerca di un vice di sicuro affidamento. Chiudono il quadro oltre ad Uribe, anche l’esterno Luis Diaz e il centrocampista a segno all’andata, Sergio Oliveira con una valutazione che s’aggira sui 20-25 milioni e che potrebbe far comodo a molte.