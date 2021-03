Juventus e Inter duellano per lo scudetto ma non solo: nuova sfida dall’esterno del campo per il difensore di Serie A

È un momento importantissimo quello che sta vivendo l’Inter, che continua a macinare punti e vittorie in Serie A. I nerazzurri sono ormai lanciati verso la conquista dello scudetto, visto che il Milan è al secondo posto in classifica e dista ben sei punti mentre la Juventus ha uno svantaggio di dieci lunghezze, anche a causa della gara in meno ancora da giocare contro il Napoli.

La compagine allenata Antonio Conte è uscita da tutte le competizioni e questo può rappresentare sicuramente un vantaggio in una stagione così ricca di impegni, perché tutte le attenzioni sono ormai rivolte verso la Serie A e le gare possono essere programmate con più calma. Per i bianconeri invece il campionato sembra essere ormai lontano e potrebbe esserci un interesse maggiore verso Champions League e Coppa Italia.

Calciomercato, Inter e Juventus si sfidano: le proposte per Mancini

La Juventus continua comunque a lottare in campionato finché non ci sarà la condanna matematica, ma le sfide con l’Inter potrebbero non riguardare soltanto il campo. Beppe Marotta e Fabio Paratici infatti potrebbero vivere un nuovo duello di calciomercato, questa volta il diretto interessato sarebbe Gianluca Mancini della Roma. Le due società vorrebbero rinforzare la propria difesa e avrebbero già in mente la mossa.

L’Inter potrebbe provare a mettere sul piatto Stefano Sensi, per cercare uno scambio alla pari da circa 30-35 milioni di euro. Mancini non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e il suo idolo è Marco Materazzi. La Juventus invece potrebbe tentare di strappare il centrale offrendo Federico Bernardeschi. I giallorossi però potrebbero rilanciare chiedendo Fagioli più l’aggiunta di 20-22 milioni di euro.

In questa stagione Mancini ha totalizzato 23 presenze collezionando anche 4 gol in Serie A, dimostrando di essere sicuramente un difensore affidabile e all’altezza delle grandi squadre.