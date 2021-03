Prima della partita di Champions League contro il Porto, il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del rinnovo di Cristiano Ronaldo

Prima del delicato match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto all’Allianz Stadium, il ds della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha risposto a qualche domanda sul calciomercato, ma soprattutto ha parlato del futuro del campione Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>> Milan, scelta Nazionale | L’attaccante spiazza tutti

Calciomercato Juventus, Paratici: “Rinnovo Ronaldo non è all’ordine del giorno”

La gara da dentro o fuori in Champions League, per la Juventus, non sembra essere l’unica preoccupazione. La partita di stasera contro il Porto sarà la prova del nove per molti nello staff, e anche per gli stessi giocatori. Uno su tutti Cristiano Ronaldo. Per stemperare un po’ il clima, però, il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport e ha risposto a qualche curiosità.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, forti critiche dalla Spagna | Prezzo in calo

Sulla domanda diretta sul futuro del campione portoghese, il piacentino non si è sbottonato più di tanto: “Non è all’ordine del giorno, fortunatamente ha ancora un anno di contratto con noi“. Il contratto del cinque volte Pallone d’oro, infatti, dovrebbe scadere proprio nel 2022.

Paratici ha risposto anche a una provocazione, arrivata direttamente dall’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, che ha domandato cosa ne pensasse dell’arrivo a Torino per l’anno prossimo di Lionel Messi, che invece è in scadenza con il Barcellona proprio a giugno: “In questo momento tutto il calcio deve fare delle riflessioni di un altro tipo e credo che sia improbabile come idea“, ha detto lo juventino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | Il punto

Se da una parte la situazione finanziaria dei blaugrana non è delle migliori, non si può dire che alla Continassa siano messi molto meglio. Anche la Juventus dovrebbe cercare di snellire un po’ il monte ingaggi, e l’arrivo della ‘Pulce’ non aiuterebbe nell’operazione, soprattutto considerando quanto percepisce ora dai catalani.