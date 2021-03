Calciomercato Juventus, dure critiche per de Ligt | Scende il prezzo

Un calciatore della Juventus sta ricevendo dure critiche provenienti dalla Spagna nell’ultimo periodo e il suo prezzo scende sul calciomercato: le ultime novità

La Juventus sta attraversando un periodo di alti e bassi in questa stagione. I bianconeri sono attesi questa sera da una prova cruciale per le loro ambizioni quest’anno contro il Porto. Gli uomini di Andrea Pirlo non possono fallire l’appuntamento con il passaggio del turno in Champions League, dopo la sconfitta rimediata nel match di andata. La guardia è alta e si tenterà in tutti i modi di ribaltare il parziale.

Intanto, occhio alle tante voci su Matthijs de Ligt. Il centrale è arrivato alla Juventus da ormai un anno e mezzo. Le prospettive dopo un inizio di carriera straordinario con la maglia dell’Ajax sembravano prefigurarlo come uno dei centrali migliori in circolazione. Allo stesso tempo, però, dopo l’acquisto da ben 85,5 milioni operato dalla Juventus, il difensore olandese non ha mai rispettato veramente le altissime aspettative che si avevano nei suoi confronti. Il calciatore ha alternato, infatti, prestazioni buone ad alcune meno convincenti. In Spagna la sua situazione è seguita con grande attenzione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non risparmiano forti critiche a de Ligt

In Spagna seguono con molto interesse le partite del centrale olandese. Il Barcellona, infatti, è stato in diverse occasioni accostato al ragazzo. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, i blaugrana si erano spinti a offrire la cifra di 70 milioni di euro per il difensore all’epoca all’Ajax, ma il club olandese aveva rifiutato.

Ora in Spagna sottolineano come, in realtà, il colpo non sarebbe stato per nulla un affare per il Barcellona. Avrebbe, infatti, aggravato la condizione economica del club e per un calciatore che ancora non convince a livello di prestazioni e continuità di gioco. Addirittura si tira un sospiro di sollievo per il trasferimento del calciatore in Italia, anziché in Spagna. Nella disamina, un’osservazione risulta particolarmente interessante. Il prezzo del calciatore, infatti, dopo l’anno e mezzo con la Juventus, sarebbe sceso notevolmente. Inoltre, il Barcellona avrebbe ora identificato profili del tutto diversi per la sua difesa. Insomma una netta bocciatura per de Ligt.