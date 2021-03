Calciomercato Juventus, parla Danilo | "Ottimo rapporto con Zidane"

Arrivano le parole di Danilo, terzino della Juventus, su Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid

La Juventus sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. E’ arrivata la vittoria in Supercoppa contro il Napoli e c’è una finale di Coppa Italia da giocare con l’Atalanta, ma i due grandi obiettivi stagionali sono far bene in Serie A e in Champions League. La distanza dall’Inter per lo scudetto è considerevole, visti i 10 punti di distacco in attesa del recupero coi partenopei. Questa sera la sfida al Porto negli ottavi di Coppa, dove c’è da ribaltare il 2-1 dell’andata, quando la squadra di Pirlo offrì una delle peggiori prestazioni della stagione.

Il fatto è che Pirlo è un allenatore esordiente, quindi ha bisogno di tempo per accumulare la giusta esperienza che gli permetta di non commettere errori. Proprio del suo allenatore ha parlato il terzino destro Danilo, nel corso di un’intervista ai microfoni di ‘MARCA‘. Il brasiliano è un ex Real Madrid e si è soffermato anche su Zinedine Zidane.

Juventus, le parole di Danilo su Pirlo e Zidane

Danilo ha avuto da dire belle parole per Zidane: “Ho avuto allenatori molto importanti. Zidane è diverso, è più diretto. Ma abbiamo avuto un ottimo rapporto e vinto cose incredibili“. Inevitabile pensare a ciò che potrebbe portare il tecnico francese alla Juventus, visto anche che ad Agnelli è sempre piaciuto. Il presidente bianconero ha poi deciso puntare su un profilo diverso come quello di Pirlo.

Si è parlato molto di un approdo di Joachim Low sulla panchina del Real Madrid: è anche arrivata l’ufficialità del suo addio dalla Germania dopo l’Europeo. Danilo invece si è poi soffermato su Pirlo: “E’ ancora un po’ un allenatore e un po’ un calciatore. Qualche anno fa stava giocando la finale di Champions League. Essere ora dall’altra parte non è facile. A volte lo vedo che vuole toccare la palla“. Non è semplice adattarsi a un nuovo ruolo, prosegue il brasiliano: “A poco a poco sta facendo esperienza, ma dal primo giorno ha avuto le idee molto chiare della partita e questo è fondamentale per la squadra seguirlo e siamo arrivati ​​al tratto finale della stagione, riuscendo a vincere cose importanti“.