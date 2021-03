Il futuro della Juventus e di Cristiano Ronaldo passano dal match di questa sera contro il Porto: il portoghese ha già detto sì ad un top club

Torna la Champions League e torna il Porto a Torino. Per la Juventus quella di questa sera è una partita da dentro o fuori. Per approdare ai quarti di finale della più importante competizione europea per club bisognerà ribaltare il 2-1 in favore dei portoghesi dell’andata, e l’imperativo è vincere.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, maxi affare a Manchester | I dettagli

I precedenti in casa contro il Porto sono tutti a favore della Juventus, con il 3-1 del lontano 2001 e ,l’1-0 del 2017. La partita di questa sera però sarà un crocevia anche per il futuro in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo. Il portoghese però, sembrerebbe avere già un accordo con un top club europeo.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: c’è l’accordo con il PSG

Il futuro di Cristiano Ronaldo passa dalla Champions League. Questa sera per la Juventus non sarà facile ribaltare la sconfitta dell’andata degli ottavi contro il Porto, ma le qualità e le potenzialità per farlo ci sono tutte. L’uscita dalla competizione europea però potrebbe portare Cristiano Ronaldo a prendere una drastica decisione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, il rinnovo dell’allenatore non arriva | Juventus e Inter alla porta

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il campione portoghese qualora dovesse uscire questa sera dalla Champions League, deciderebbe di lasciare la Juventus a fine stagione. Inoltre, avrebbe già trovato un accordo con il PSG per trasferirsi a Parigi a giugno. Una decisione sicuramente non semplice, ma dettata dalla difficile posizione in campionato, che vede i bianconeri terzi in classifica, al momento a meno dieci dalla capolista Inter, oltre ad una possibile deludente uscita dalla Champions League, contro un avversario sulla carta alla portata della Juventus. Tutto dunque si deciderà stasera, e chissà che a scacciare i fantasmi sia proprio CR7 con un suo gol.