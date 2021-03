Le voci di mercato iniziano a farsi bollenti: l’Atletico Madrid vuole Dybala e offre uno scambio alla Juventus per giugno

La Juventus pianifica le mosse di mercato in attesa di un’estate che si preannuncia ricca d’affari, sia in entrata che in uscita. La società vuole garantire a mister Pirlo più alternative ai titolari, cercando di andare a rinforzare la rosa in ogni reparto. La situazione economica mondiale è però precaria e in quest’ottica si cercherà di concludere operazioni a basso costo e a privilegiare gli scambi.

Calciomercato Juventus, scambio con Simeone

Diversi sono i giocatori che pesano sul libro paga di Agnelli, alcuni dei quali fuori dal progetto tecnico di Pirlo. Tra questi figura Paulo Dybala, protagonista di una stagione sottotono e mai entrato nel pieno della forma. L’argentino ha sempre dichiarato di voler restare alla Juventus, ma le priorità di mercato del club potrebbero mettere la sua posizione in discussione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, attacco a Fonseca | No al rinnovo

A dar man forte a questo pensiero c’è un’ultima suggestione di mercato che arriva dalla Spagna: l’Atletico Madrid è interessato a Dybala ed è pronto ad offrire uno scambio alla Juventus. Sul piatto mister Simeone mette il cartellino di Joao Felix, gioiellino portoghese classe 1999. Il ragazzo ritroverebbe il compagno di nazionale, Cristiano Ronaldo, ma c’è da discutere sulle cifre dello scambio.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Pirlo per Dybala

Paulo Dybala – in scadenza nel 2022 – è valutato 60 milioni, Joao Felix, di sei anni più giovane e con un accordo sino al 2026, ben 90 milioni. A pesare è anche la cifra spesa dall’Atletico – circa 120 milioni – per prelevarlo dal Benfica. La Juventus dovrebbe quindi colmare la differenza mettendo sul piatto 30 milioni e Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la coppia scoppia | Scambio con il big

Joao Felix, però, non convince Pirlo che avrebbe optato per un altro profilo. Il Campione del Mondo vorrebbe inserire Saul Ninguez, centrocampista che può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro. Il giocatore – classe 1994 – è però un prodotto del vivaio Colchoneros ed ha un contratto in scadenza nel 2026. Il club punta molto sul suo campioncino, che valuta 100 milioni. Cifre elevate, ma le basi per trattare lo scambio possono essere create nelle prossime settimane.