Con il gol firmato a San Siro contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, ha regalato tre punti fondamentali alla Beneamata allenata da Antonio Conte in vista della lotta per lo scudetto. Eppure la sua stagione era partita da un possibile trasferimento al Tottenham di Josè Mourinho: le ultime sul calciomercato dell’Inter



L’Inter continua a marciare verso lo scudetto. La vittoria interna contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha consentito ai nerazzurri, reduci dal trionfo esterno in casa del Parma di Roberto D’Aversa, di allungare di nuovo sul Milan di Stefano Pioli con un calendario che ora per la squadra di Conte sembra leggermente in discesa. Fra i tanti protagonisti della vittoria, spicca il nome di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco arrivato in nerazzurro nell’estate di calciomercato del 2017.

L’ex giocatore della Sampdoria, autore del gol vittoria, è uno dei perni dell’undici titolare di Conte, un netto cambiamento rispetto alla parte finale della scorsa stagione nella quale Skriniar era stato relegato in panchina scalzato dalle ottime prestazioni di Diego Godin, centrale uruguaiano attualmente al Cagliari di Leonardo Semplici.

Calciomercato Inter, Skriniar si è preso i nerazzurri

Nello scorso settembre di calciomercato, l’Inter ha provato anche a monetizzare con la cessione di Milan Skriniar. Sul giocatore slovacco era infatti forte l’interesse del Tottenham di Josè Mourinho, ma alla fine non se ne fece nulla. Una manna dal cielo per la Beneamata e per Conte che, dopo averlo panchinato, si è dovuto ricredere nei confronti del gigante nerazzurro, vero e proprio protagonista del filotto nerazzurro in Serie A.

In questa stagione finora, Skriniar ha collezionato 22 gettoni nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno tre reti pesantissime, due su tutte: quella di ieri sera contro l’Atalanta e la marcatura che ha portato i tre punti all’Inter contro il Verona nel turno prenatalizio.