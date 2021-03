L’Inter continua a vincere in Serie A: superata anche l’Atalanta grazie al gol di Skrinair. Sul fronte calciomercato possibili cessioni

L’Inter non si ferma più. Ancora una vittoria importante per la compagine nerazzurra, guidata dal condottiero Antonio Conte. Tre punti d’oro superando di misura l’Atalanta grazie al gol di Skriniar sugli sviluppi di calcio d’angolo per consolidare così il primato in classifica. In estate, inoltre, potrebbero arrivare novità suggestive sul fronte calciomercato con tanti club d’Europa, tra cui il Real Madrid, pronti a sferrare l’assalto vincente per i giocatori nerazzurri più interessanti.

Calciomercato Inter, la prima scelta è Hakimi: idea Lukaku

Come svelato dal portale spagnolo “DonDiario” il Real Madrid avrebbe come obiettivo quello di rinforzarsi sulla corsia esterna in caso di addio di Lucas Vazquez, visto che potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione senza rinnovo contrattuale. La prima scelta resta proprio l’ex Hakimi, che è stato ceduto in estate all’Inter dopo due stagioni in prestito al Borussia Dortmund. Il Real potrebbe così cambiare idea tornando alla carica per il laterale marocchino, che è stato protagonista di una stagione da urlo con gol e assist importanti sotto la gestione Conte. La sua valutazione si aggira intorno ai 65 milioni di euro.

L’altra idea suggestiva sarebbe, invece, quella di rinforzare l’attacco soprattutto in caso di addio di Karim Benzema, pronto a dire addio alla compagine madrilena dopo tantissimi anni di successi. Il profilo più interessante è quello del centravanti belga dell’Inter, Romelu Lukaku, che ha attirato gli interessi delle altre big d’Europa, tra cui quella del Real Madrid, con una valutazione vicina ai 100 milioni di euro.

I prossimi mesi saranno decisivi anche in ottica calciomercato con l’Inter sempre protagonista in campo e fuori. L’obiettivo primario resta quello di tornare a conquistare lo Scudetto, che manca ormai da tanti anni dopo la supremazia in Italia da parte della Juventus. Infine, si penserà al fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti.