Calciomercato Inter, futuro Conte | "Andrà via con lo scudetto"

L’Inter potrebbe perdere Antonio Conte con la vittoria dello scudetto la prossima estate: alcune big cercano un tecnico

L’obiettivo stagionale dell’Inter è la vittoria dello scudetto, soprattutto dopo le uscite da Champions League e Coppa Italia. Antonio Conte vuole tornare a vincere in Serie A dopo i tre scudetti vinti sulla panchina della Juventus. Tuttavia, il progetto di Suning sembra essersi fermato, visto che non è stato fatto mercato a gennaio scorso e ci sono dei problemi economici. Il tecnico nerazzurro ha compattato la squadra verso un obiettivo comune: la vittoria del campionato.

Inter, futuro Conte: le big che cambieranno allenatore

Tuttavia, potrebbe ugualmente lasciare l’Inter a fine stagione. Proprio di Conte ha parlato Davide Russo de Cerame ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘: “Se vince lo scudetto, Conte può lasciare l’Inter. Sarà lui a decidere. Per andare dove? Sono pochi i top club che cambieranno allenatore in estate… Mi vengono in mente l’Arsenal, il Real Madrid e il Barcellona, dove però decide molto Messi e non ce lo vedo che sceglie Conte“.