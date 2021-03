Ancora brutte notizie in casa Napoli per Rino Gattuso: stagione finita per Ghoulam. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

Brutte notizie in casa Napoli. Faouzi Ghoulam, uscito anzitempo durante l’ultima sfida di Serie A contro il Bologna, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, non quello già operato. Tanta sfortuna per il terzino algerino, che sembrava essere tornato sui propri livelli nelle ultime uscite stagionali. Stagione finita per lui, che ritornerà così in campo a partire dal prossimo anno. Possibile operazione già in giornata dopo la visita specialistica a Villa Stuart di Roma.

Altra brutta notizia per Rino Gattuso che dovrà così puntare tutto su Mario Rui ed Hysaj, che viene schierato spesso a sinistra. Una stagione negativa per il Napoli con numerosi infortuni che si sono succeduti nel corso dei mesi. La società partenopea ha come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League e così Insigne e compagni ci proveranno in tutti i modi.

Napoli, stagione finita per Ghoulam: che sfortuna!

Inoltre, nelle prossime sfide il Napoli affronterà tre trasferte importanti e decisive: gli azzurri se la vedranno contro Milan, Juventus e Roma. Tre gare fondamentali per quanto riguarda il prosieguo della stagione e del possibile quarto posto da puntare in vista della prossima stagione.

Non ci sarà così Faouzi Ghoulam, che penserà nuovamente alla riabilitazione dopo aver sofferto già abbastanza con la rottura del crociato dell’altro ginocchio prima della rotula. Una carriera tormentata dagli infortuni a partire da quella sera maledetta in Champions League contro il Manchester City. Di lì in poi è iniziato il suo calvario senza tornare mai continuo come quegli anni magici.