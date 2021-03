Serie A, Inter-Atalanta 1-0: Conte torna a +6 sul Milan

Arriva la vittoria per l’Inter contro l’Atalanta grazie al gol di Milan Skriniar: i nerazzurri restano a +6 sul Milan

E’ finita 1-0 la partita tra Inter e Atalanta. Una vittoria molto importante per la squadra di Antonio Conte in questo posticipo di Serie A del lunedì. Il Milan ieri ha battuto il Verona al Bentegodi e per i nerazzurri era molto importante portare a casa i tre punti, restando così a +6 sui cugini rossoneri. Un primo tempo affrontato con grande intensità da parte delle due squadre, e partecipazione da parte di Conte, ammonito da Mariani per eccessive proteste. La svolta è arrivata a inizio secondo tempo, quando Vidal è stato sostituito.

Il cileno ha sofferto molto l’intensità messa in campo dai ragazzi di Gasperini, e Conte ha deciso di toglierlo dal campo in favore di Christian Eriksen. Dopo pochi minuti, è arrivato il gol di Milan Skriniar durante una mischia in area di rigore. Una rete molto importante per l’Inter, che dopo ha dato battaglia nella sua metà campo per evitare che l’Atalanta trovi il gol del pareggio. Un massimo sforzo non ricompensato dalla buona sorta, anche per una buona prestazione difensiva dei nerazzurri.

TABELLINO

Inter-Atalanta 1-0

54′ Skriniar

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (84′ D’Ambrosio), Barella, Brozovic (77′ Gagliardini), Vidal (46′ Eriksen), Perisic (84′ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Sanchez). Allenatore: Antonio Conte

A disposizione:Radu, Ranocchia, Kolarov, Young, Vecino, Sensi, Pinamonti

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti (81′ Palomino); Maehle, de Roon, Freuler (81′ Pasalic), Gosens; Pessina (73′ Miranchuk); Malinoskyi (46′ Ilicic), Zapata (70′ Muriel). Allenatore: Gianpiero Gasperini

A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Ghislandi, Kovalenko, Lammers

Arbitro:Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Valeri

Ammoniti: Conte (I), Romero (A)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′

CLASSIFICA SERIE A: Inter 62 punti; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli* 47; Lazio* 43; Verona 38; Sassuolo* 36; Sampdoria e Udinese 32; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia e Benevento 26; Cagliari 22; Torino** 20; Parma 16; Crotone 15

*una partita in meno

**due partite in meno