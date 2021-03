L’Inter ospita l’Atalanta per il big match di San Siro: Vidal in campo dal 1′ minuto, a sorpresa Muriel parte dalla panchina

L’Inter si prepara a scendere in campo a San Siro contro l’Atalanta per un match che può valere un pezzo di stagione. Con le vittorie di Milan e Juventus la pressione sulla squadra di Conte è forte e una sconfitta potrebbe rappresentare uno scivolone pericoloso alla corsa allo scudetto.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Conte trema | Assalto al big: colpa di Messi

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus e Milan sul talento del Bayern | Rinnovo rifiutato

Entrambe le squadre sono in grande salute e certamente non si risparmieranno. E’ sfida tra i due migliori attacchi della Serie A, rispettivamente 62 e 60 gol, che potranno garantire un grande spettacolo. Conte sceglie di puntare su Arturo Vidal dal 1′ minuto, dando riposo ad Eriksen dopo diverse apparizioni da titolare. Gasperini invece, a sorpresa, non schiera Muriel, l’attaccante più in forma del campionato, ma si affida a Malinovskyi. Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, 14 Perisic; Lukaku, Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.