Proteste e conseguente ammonizione per Antonio Conte durante la partita tra Inter e Atalanta: ecco cos’ha detto a Mariani

E’ in corso il match tra l’Inter e l’Atalanta allo Stadio Giuseppe Meazza. Una partita molto intensa e sentita da entrambe le parti, soprattutto da Antonio Conte. In merito a un contatto con protagonista Romelu Lukaku. L’arbitro Mariani ha ammonito l’allenatore nerazzurro, per eccessive proteste. Nello specifico, Conte, ripreso dalle telecamere ha detto al direttore di gara: “Fate i protagonisti. Venite qui per farvi riprendere dalle telecamere. Dovete venire per farvi vedere che mi rimproverate!“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno in Europa per Hamsik | UFFICIALE

Conte in questa stagione ha avuto diversi ‘screzi’ con gli arbitri: su tutti, con Maresca nella partita della Dacia Arena con l’Udinese. Il tecnico nerazzurro venne espulso negli istanti finali di partita. Una frase che viene ancora oggi ricordata: “Maresca, sei sempre tu!“. Insomma, tenere tranquillo l’allenatore dell’Inter per un direttore di gara non è per niente semplice.