Marek Hamsik torna a giocare in Europa dopo due anni vissuti in Cina, al Dalian: è ufficiale la firma dell’ex Napoli fino ad agosto 2021

Marek Hamsik torna a giocare nel vecchio continente dopo la parentesi nel campionato cinese durata poco più di due stagioni. L’ex capitano del Napoli – protagonista al Dalian di 45 presenze e 5 gol – ha firmato un contratto con il Goteborg, squadra vincitrice di 18 scudetti in Svezia.

Calciomercato, Hamsik è un giocatore del Goteborg

A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio il Goteborg sul sito ufficiale e sui propri canali social: Marek Hamsik ha firmato un contratto breve, sino ad agosto 2021 con il campionato svedese che ripartirà il prossimo 10 aprile. Il centrocampista è pronto alla sfida: “Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso dalle grandi opportunità che esistono qui“, ha detto ai microfoni del club.

Hamsik ha poi proseguito: “Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo“. Marek Hamsik ha poi condiviso la sua gioia anche su Instagram, suscitando la nostalgia di tanti tifosi del Napoli. Protagonista per ben 12 stagioni con la maglia partenopea, ha collezionato 520 presenze, attestandosi come giocatore con più presenze nella storia del Napoli, superando Bruscolotti (511). Ora una nuova avventura per lo slovacco classe 1987.