La Roma continua a lavorare sul fronte calciomercato per diventare nuovamente protagonista con i Friedkin: possibile addio eccellente

Nuovo corso per la Roma targata Friedkin. I progetti della nuova società sono concreti, ma sul fronte calciomercato potrebbero arrivare novità importanti. I risultati in campionato, sotto la gestione Fonseca, continuano ad entusiasmare così come quelli in Europa League: la compagine giallorossa cercherà di arrivare fino in fondo per regalare una nuova gioia ai propri sostenitori. In estate, però, potrebbe arrivare anche una cessione eccellente con una suggestione per l’attuale mancato rinnovo.

Calciomercato Roma, futuro incerto per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini si è preso la Roma con prestazioni entusiasmanti regalando numerosi assist vincenti ai propri compagni, ma la sua situazione contrattuale è da monitorare attentamente. Il suo legame con la società giallorossa scadrà nell’estate del 2022 e finora non sarebbe ancora arrivato il rinnovo ufficiale. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Paris Saint-Germain potrebbe pensare all’assalto definitivo offrendo 25 milioni di euro che costringerebbe il club capitolino a cederlo senza prolungamento, per non perderlo poi a parametro zero. Nei mesi scorsi Juventus e Inter hanno provato a chiedere informazioni, ma potrebbe esserci anche la beffa per i due top club di Serie A.

Lo stesso Pellegrini vorrebbe diventare una bandiera della Roma come Francesco Totti e Daniele De Rossi cercando di regalare nuovi successi alla compagine giallorossa. Da ormai diverse stagioni la stessa squadra capitolina non riesce a centrare obiettivi importanti tra la Serie A e le varie competizioni europee.

Il suo futuro è ancora incerto con la situazione che dovrà essere attentamente monitorata per capire i piani della società. Pellegrini si sente romanista a tutti gli effetti e, dopo essersi imposto con la maglia del Sassuolo, è stato richiamato a casa puntando così tutto sulle sue qualità. Dopo l’acquisto di Alessandro Florenzi il PSG cercherà di mettere a segno un nuovo colpo da novanta per rinforzare il centrocampo di Pochettino.