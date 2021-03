Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio non arriva, l’allenatore piacentino piace a Juventus e Inter che potrebbero strapparlo a Lotito

Gli ultimi risultati della Lazio non sono esattamente incoraggianti, anzi. Iniziati con la sconfitta a San Siro contro l’Inter, i problemi della squadra di Simone Inzaghi si sono ripresentati nella difficile gara degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, e anche nella gara di sabato sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. All’iniziale vantaggio del ‘Tucu’ Correa è, infatti, seguito la quasi goleada dei bianconeri all’Allianz Stadium.

E l’allenatore piacentino, ormai da più di vent’anni con la Lazio, prima da calciatore e ora da mister (ad aprile sono cinque anni che siede sulla panchina dei capitolini), ha qualche dubbio sul rinnovo di contratto che il patron biancoceleste gli ha presentato più di un mese fa. Il calciomercato, intanto, rizza le antenne e due squadre soprattutto.

Calciomercato, Inzaghi tentenna per il rinnovo | Juventus e Inter all’erta

L’amore che Simone Inzaghi prova nei confronti della Lazio non si può misurare con una firma su un rinnovo di contratto, è vero. Ma siglare un accordo che allungherebbe la più che ventennale esperienza del tecnico piacentino con i biancocelesti sarebbe il giusto gesto per mettere a tacere le voci che circolano nell’ambiente, scosso più come mai dai recenti risultati negativi della squadra romana. Come ha confermato anche calciomercato.it proprio qui.

Solo che questa firma non arriva. E Inzaghi continua a tenere sulla corda tanto il suo presidente, Claudio Lotito, quanto tutti i tifosi che non hanno mai smesso di credere in lui e che vorrebbero che diventasse l’Alex Ferguson d’Italia.

Intanto, però, quelle voci che continuano a rincorrersi sono arrivate fino a Milano e Torino. L’Inter e la Juventus, infatti, non hanno mai fatto mistero del loro interesse nei confronti del fratello di Pippo, e hanno rizzato le orecchie in vista di un eventuale abbandono della panchina dei loro rispettivi allenatori, Conte e Pirlo. Inzaghi potrebbe essere il sostituto ideale: giovane ma con esperienza in Serie A e in Europa, Simoncino sarebbe proprio il profilo perfetto.