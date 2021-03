Dopo un inizio di stagione col botto, Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan di Stefano Pioli, non sta incidendo come previsto nel gioco della squadra rossonera. Anche ieri, nella vittoria esterna contro il Verona, l’ex Lille non si messo particolarmente in mostra ed ora, a Casa Milan, iniziano anche le riflessioni sul suo futuro: le ultime sul calciomercato del Diavolo!



Il Milan di Stefano Pioli ha ripreso la sua marcia e la sua corsa all’Inter di Antonio Conte. I rossoneri, dopo il pareggio interno contro l’Udinese di Luca Gotti, si sono riscattati con una bellissima vittoria in casa del Verona di Ivan Juric. Il Milan, in totale emergenza viste le assenze in particolare di Calhanoglu, Rebic ed Ibrahimovic, ha fatto di necessità virtù imponendosi grazie alle prestazioni di spessore delle ‘seconde linee’ della rosa meneghina.

Non ha convinto al 100% invece, la prestazione di Rafael Leao, attaccante portoghese della squadra di Pioli. Il giovane jolly offensivo del Milan è sembrato un po’ apatico, ricalcando quanto mostrato anche nel turno infrasettimanale contro l’Udinese di Luca Gotti, match nel quale è stato fra i peggiori in campo.

Calciomercato Milan, Leao non convince | Riflessioni sul futuro

In questa stagione con la maglia del Milan, dopo un inizio scoppiettante e qualche lampo di genio, vedi il super gol a Benevento contro la squadra allenata da Filippo Inzaghi, Rafael Leao non è stato del tutto convincente, soprattutto in alcuni momenti decisivi della stagione dei rossoneri. L’originario di Almada ha collezionato 21 presenze in questo campionato italiano di Serie A, mettendo a segno 5 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra.

Il contratto di Rafael Leao è in scadenza nel 2024 ed il giocatore, classe 1999, ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che però potrebbe anche non bastare per convincere il Milan a privarsene nella prossima finestra estiva di calciomercato.