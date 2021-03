Brobbey, diciannove anni, olandese, è stato definito il nuovo Lukaku non a caso, il Milan potrebbe portarlo in Italia grazie a Raiola

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, ma il Milan ha sempre gli occhi ben attenti. Soprattutto sui talenti che potrebbero crescere nella propria rosa. A finire sotto i riflettori è l’attaccante dell’Ajax, come vi avevamo già detto qui. Diciannove anni appena compiuti, Brian Brobbey è stato definito il ‘nuovo Lukaku’, sia per la stazza, sia per le doti atletiche.

Calciomercato Milan, Brobbey nel mirino | Occhi in Eredivisie

Ha diciannove anni, è olandese e ha segnato già tre gol in dieci partite con l’Ajax dei grandi, tra cui la gara di Champions League contro l’Atalanta della fase a gironi, Brian Brobbey è il ‘nuovo Lukaku’. Per doti atletiche e stazza, infatti, il talentino classe 2002 ricorda tantissimo il belga dell’Inter, uno dei migliori attaccanti in circolazione al momento.

E quindi è finito nel mirino anche del Milan, che potrebbe sfruttare il suo agente, Mino Raiola, per riuscire a strapparlo alla concorrenza delle altre big d’Europa, come il Borussia Dortmund e il Lipsia, molto interessate a lui.

Nella lista delle squadre era finito anche il Barcellona, che ha appena salutato il nuovo presidente, Joan Laporta, ma che al momento non si sente di puntare e investire su Brobbey, a seconda di quanto afferma il portale spagnolo ‘Don Balon’. A dire no è stato il mister dei blaugrana, Ronald Koeman, olandese come il campioncino dell’Ajax. Non per questo, però, il diciannovenne potrebbe rimanere ancora nei Paesi Bassi.

E qui, appunto, torna in ballo il Milan, che sta cercando un attaccante per la prossima stagione e che potrebbe invece ‘rischiare’ con il giovane olandese, valutato intorno ai quattro milioni di euro, ma con un contratto in scadenza nel giugno del 2021 che potrebbe essere rinnovato, come anche no. L’obiettivo di Brobbey e del suo procuratore, infatti, sarebbe proprio quello di trovare un altro palcoscenico in cui crescere, con i rossoneri molto funzionali al raggiungimento.