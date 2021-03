Pochettino chiama Rodrigo De Paul corteggiato anche dall’Inter: via libera per la Juventus

Il Psg è a caccia di un centrocampista e Mauricio Pochettino ha un nome in mente per alzare la qualità in quel reparto. Tra i primi nomi in lista c’è Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese che sta confermando le sue qualità in questa stagione di Serie A. Per l’argentino 5 gol e 6 assist in questo campionato e prestazioni che trascinano il club friulano.

L’idea di Pochettino libererebbe la strada alla Juventus per Leandro Paredes che rimane uno dei primi obiettivi della società bianconera a centrocampo. Un intreccio tra centrocampisti che potrebbe accendere il mercato estivo sull’asse Francia-Italia.

Calciomercato Juventus, Paredes più vicino | Pochettino chiama De Paul

Rodrigo De Paul è da diverso tempo corteggiato dall’Inter che, però, non può intervenire sul mercato senza prima risolvere le questioni societarie. La richiesta dell’Udinese per De Paul è di circa 40 milioni, cifra che il Psg potrebbe sborsare per battere la concorrenza proprio dei nerazzurri. Paredes è diventato una pedina importante nello scacchiere di Pochettino ma l’interesse per il trequartista ex Racing potrebbe convincere la società a sacrificare l’ex Roma. Per Leandro Paredes si fa concreta la possibilità di tornare in Serie A, questa volta alla corte bianconera, anche se sul regista parigino c’è il pressing di diverse squadre