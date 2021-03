L’ala sinistra del Bayern Monaco Coman ha rifiutato il rinnovo con i bavaresi, per lui un probabile ritorno in Italia

L’esperienza di Kingsley Coman, ala sinistra francese del Bayern Monaco, in Germania potrebbe finire presto e per lui potrebbe incendiarsi il calciomercato, soprattutto in Italia, con il Milan e la Juventus prontissime per potersi accaparrare le prestazioni del giovane che ha rifiutato l’offerta di prolungamento del contratto proposta dai bavaresi.

Calciomercato, Milan e Juventus su Coman del Bayern Monaco | Ha rifiutato il rinnovo

Secondo quanto fa sapere la rivista tedesca Kicker, l’ala sinistra del Bayern Monaco, Kingsley Coman, arrivata nell’estate del 2015 in Germania dalla Juventus, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con i bavaresi, in scadenza nel giugno del 2023. La proposta presentata dal club che quest’anno ha vinto tutto ciò che poteva vincere offriva un prolungamento fino al 2026, ma qualcosa è andato storto, tanto che le due parti sono ormai a un punto morto.

Forse sono le sirene del calciomercato ad aver spinto il giovane francese, 3 gol e 10 assist solo in Bundesliga in stagione a cui vanno aggiunte le reti in Champions League (altre tre, con altri tre passaggi decisivi per i compagni), a far ricredere Coman sulla sua esperienza nel Bayern Monaco. Su di lui, infatti, ci sono gli occhi puntati del Manchester United, e non solo. Anche i bianconeri non escludono il ritorno del classe ’96 a Torino, e il Milan non starebbe di certo a guardare.

Al momento, l’esterno sinistro della nazionale francese è valutato intorno ai 55 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe continuare a lievitare grazie alle prestazioni sue e della sua intera squadra, che anche quest’anno sta volando e convincendo tutti, non solo in Germania, ma anche in Europa. Per quanto riguarda lo stipendio, invece: Coman al Bayern Monaco prende 8 milioni a stagione. Una cifra non troppo alta per Juventus e Milan che potrebbero convincerlo a ritrasferirsi in Italia con un contratto a cui difficilmente potrebbe dire di no.

Insomma, l’investimento è alla portata delle italiane. E che ne varrebbe la pena sono i numeri a dirlo.